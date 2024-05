Rückruf wegen möglicher Metallteile in Edeka-„Knusperdinos“

Wegen möglicher Fremdkörper aus Metall in der Verpackung hat der Lebensmittelhersteller Paul Daut aus Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen einen Rückruf von Edeka-„Knusperdinos“ gestartet. Laut Angaben des Portals „lebensmittelwarnung.de“ ist das Produkt „Gut & Günstig Knusperdinos“ (400 Gramm) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. April 2025 betroffen. Vertrieben wurde das Produkt über Edeka in Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

