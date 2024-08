Rückkehrer Regensburg freut sich auf „Highlight“ 2. Liga

Nach einem Jahr Abwesenheit ist Jahn Regensburg zurück in der 2. Bundesliga. Der erste dicke Brocken heißt: Hannover 96. Ein neuer Stürmer fehlt.

Rückkehrer SSV Jahn Regensburg startet voller Lust in die neue Zweitligasaison. „Man merkt die Vorfreude auf die neue Saison und die nötige Anspannung“, erzählte Trainer Joe Enochs vor dem schweren Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Hannover 96. Die Vorfreude sei aber „viel größer als die Nervosität“, betonte er.

Die Regensburger hatten zum Ende der vergangenen Saison mit der erfolgreichen Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. „Für mich ist es ein Highlight, in diesen ganzen Stadien zusammen mit diesen ganzen Topteams in einer Liga spielen zu dürfen“, äußerte Enochs.

Ein neuer Stürmer ist noch nicht ganz fit

Der SSV Jahn hat in Hannover in der 2. Liga bislang noch nicht gewinnen können, für die Niedersachsen gab es bisher bei zwei Remis zwei Heimsiege. Hannover sei ein Topteam, betonte Enochs. Es sei eine „spielstarke Mannschaft“, die auf dem Platz „hohes Angriffspressing“ umsetze.

Die Personalsituation ist beim Jahn entspannt. Enochs muss nur auf ein Trio um den neuen Stürmer Christian Kühlwetter verzichten. Der frühere Heidenheimer ist nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch nicht ganz fit.

