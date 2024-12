Roth greift Söder an: Kniefall „absoluter Tiefpunkt“

Markus Söder teilt bei fast jeder Gelegenheiten kräftig gegen die Grünen aus. Claudia Roth attackiert nun Söder - wegen einer Aktion auf seiner Polen-Reise.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) heftig für seinen Auftritt in Polen kritisiert. Sein Kniefall in Warschau vor wenigen Tagen sei ein „absoluter Tiefpunkt“ gewesen: Das Andenken an den großen Staatsmann Willy Brandt (SPD) habe das nicht verdient - Söders Geste sei nur ein „Social-Media-Funfact“, danach sei das Foto mit einer polnischen Wurst gekommen, sagte Roth in Hirschaid (Landkreis Bamberg), wo Bayerns Grüne ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufstellten.

Söder hatte sich vor wenigen Tagen in Warschau vor das Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos gekniet. Am 7. Dezember 1970 hatte hier auch der damalige Bundeskanzler Brandt einen Kniefall gemacht - das Bild wurde zum Symbol der Aussöhnungsbemühungen der Bundesrepublik mit seinen Nachbarn im Osten.

Roth bescheinigte Söder „pathologische Hetze“ gegen die Grünen. Dabei funktionierten etwa in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein schwarz-grüne Koalitionen sehr gut.

