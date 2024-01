Rosenheimer erwischt Fahrraddieb auf frischer Tat - Polizei sucht Zeugen

Ein 58-jähriger Rosenheimer hat am Montagabend einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt. Der Unbekannte konnte allerdings flüchten.



Der Rosenheimer hörte laut Polizei gegen 22.30 Uhr in der Innsbrucker Straße in Rosenheim in der Nähe eines Fahrradabstellplatzes verdächtige Geräusche. Als er nachschaute, sah er einen Mann, der in dem Moment auf das Fahrrad des Rosenheimers stieg und mit einem zweiten Fahrrad, das ebenfalls dem Rosenheimer gehört, neben sich losfuhr. Der bisher Unbekannte ließ, als der 58-Jährige ihn an der Flucht hindern wollte, das Fahrrad neben sich los und konnte Richtung Tegernseer Straße flüchten. Dabei konnte der Rosenheimer ihn nicht mehr einholen.





Täterbeschreibung



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



• etwa 20 Jahre alt



• schlanke Figur



• dunkle Cargo-Hose mit seitlichen Hosentaschen



• dunkle Jacke mit Kapuze



• dunkelfarbiger Rucksack mit Deckelfach und kreuzförmiger Schnürung



• keine Brille



• kein Bart





Polizei sucht Zeugen



Das geklaute Fahrrad ist ein Trekkingrad der Marke Cube mit den Rahmenfarben blau, schwarz und gelb, des Typs Nature Hybrid EXC 500. Es hat einen Wert von rund 2200 Euro. Auch das zurückgelassene Fahrrad ist ein Trekkingrad der Marke Cube Touring Pro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 08031/2002200 zu melden und ermittelt wegen eines Fahrraddiebstahls.



