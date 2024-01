Ein Rollstuhlfahrer ist im Münchener Hauptbahnhof auf die Gleise gestürzt. Mehrere Reisende sollen den 52-Jährigen unverletzt aus dem Gleisbett gezogen haben, teilt die Polizei am Sonntag mit. Warum der Mann am Freitagabend ins S-Bahngleis stürzte ist nicht bekannt, Fremdverschulden soll allerdings nicht vorliegen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, waren die Helfer bereits weg. Der Rollstuhlfahrer soll zuvor auf dem Weg zur Bahnhofsmission gewesen sein.

