Rollstuhlfahrer bei Kirwa-Feier zu Boden gestoßen

Ein 22-Jähriger soll auf einem traditionellen Fest in Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) einen Rollstuhlfahrer attackiert und zu Boden gestoßen haben. Dabei sei der 52-Jährige leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter brachten ihn demnach vorsorglich in ein Krankenhaus. Weitere Hintergründe zu der Tat am Montag um kurz nach Mitternacht waren zunächst unklar.

Zeugen beobachteten den Vorfall auf der Kirwa und riefen den Sicherheitsdienst. Dieser habe den betrunkenen 22-Jährigen aus dem Festzelt geworfen, hieß es weiter. In einem weiteren Handgemenge soll der junge Mann den Angaben zufolge auch den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt haben. Polizeibeamte nahmen den 22-Jährigen daraufhin zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

