Rollerfahrer stirbt in Niederbayern in Straßengraben

Ein Rollerfahrer ist in Niederbayern von der Straße abgekommen und dabei ums Leben gekommen. Der 73-Jährige sei am Montag in Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau) vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme auf den Grünstreifen geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort habe er einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen gestreift und sei dann 30 Meter im Straßengraben weitergefahren. Schließlich stürzte der Mann und starb noch an der Unfallstelle.

Auf dem Roller saß auch seine Frau. Diese kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

