Ein Motorrollerfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Dillingen an der Donau ums Leben gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge missachtete er am späten Freitagabend beim Auffahren auf die Staatsstraße zwischen Höchstädt und Wertingen die Vorfahrt eines Autos, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen erfasste den Mann auf seinem Motorrad demnach frontal. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch am Unfallort. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

