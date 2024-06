Bei einem Sturz mit seinem Motorroller ist ein 64-Jähriger in Kipfenberg (Landkreis Eichstätt) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus Baden-Württemberg habe am Montag aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße 2230 von Arnsberg in den Kipfenberger Ortsteil Böhming war für etwa zwei Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240611-99-350634/2