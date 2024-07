Rollerfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Krankenwagen Symbolbild - Ein Rollerfahrer ist in Sulzbach-Rosenberg schwer verletzt worden. (Symbolfoto) - Foto: Peter Kneffel/dpa

Eine Frau will mit ihrem Auto abbiegen, übersieht aber einen Rollerfahrer. Es kommt zu einem Unfall.

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach übersah am Samstag beim Linksabbiegen den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer, wie die Polizei berichtete. Der 43-Jährige aus dem Landkreis Nürnberger Land erlitt schwerste Beinverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

