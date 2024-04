Rohbau in Brand: Drei Verletzte und 400.000 Euro Schaden

Zwei Feuerwehrleute und eine Anwohnerin sind bei einem Feuer in einem Rohbau für ein Reihenhaus in Kaufbeuren leicht verletzt worden. Der entstandene Schaden werde derzeit auf etwa 400.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Der Brand war am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache im ersten Stock des Gebäudes im Ortsteil Neugablonz ausgebrochen. Demnach hatten die Bewohner eines angrenzenden Reihenhauses das Feuer frühzeitig bemerkt, sodass die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude noch verhindern konnte. Die Leichtverletzten wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

