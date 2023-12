Rodingerin (44) findet Geldbörse mit 500 Euro auf öffentlicher Toilette – und gibt sie direkt ab

Eine ehrliche Finderin hat am Samstag eine Geldbörse mit mehr als 500 Euro zur Polizei in Cham gebracht. Eine 72-Jährige hatte das Portemonnaie auf einer öffentlichen Toilette liegen lassen.









Wie die Polizei am Sonntag berichtet, brachte eine 44 Jahre alte Frau aus Roding am Samstag eine Geldbörse zur Inspektion in Cham – darin waren mehr als 500 Euro Bargeld. Gefunden hatte die Frau die Geldbörse auf einer öffentlichen Toilette in der Chamer Innenstadt. Eine 72 Jahre alte Frau hatte das Portemonnaie dort vergessen.



Noch am selben Tag hatte die Frau ihre Geldbörse mitsamt des Bargelds wieder. Der ehrlichen Finderin versprach sie einen Finderlohn.

− nm