Rock im Park: Guano Apes-Sängerin singt trotz Sturz weiter

Die Sängerin der Rockband Guano Apes, Sandra Nasić, hat trotz Sturz auf der Bühne ihren Auftritt bei Rock im Park fortgesetzt. „Beim Fußball muss man aufhören, wenn es blutet. Ist es doll?“, fragte sie am Sonntag einen Crew-Mitarbeiter, der nach dem Sturz besorgt zu ihr geeilt war. Nasić war vor einem Podest gestolpert und hatte sich den Kopf angeschlagen. Danach hielt sie sich ein Handtuch an die anscheinend blutende Wunde am linken Ohr, um weiter singen zu können. Es seien ja nur noch zwei Songs, meinte sie. Beim letzten Lied konnte sie das Handtuch aber schon wieder zeitweise zur Seite legen.

© dpa-infocom, dpa:240609-99-330042/3