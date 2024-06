Rock im Park beginnt: Zehntausende Musikfans erwartet

Drei Tage Musik und Party satt - bei Rock im Park werden die Menschen auch dieses Jahr wieder ausdauernd vor den Bühnen feiern. Hauptsache das Wetter spielt mit.

Zehntausende Musikfans pilgern an diesem Wochenende wieder nach Nürnberg. Dort steigt bis Sonntag Rock im Park, eines der größten Musikfestivals in Deutschland. Rund 70 Bands werden auf den drei Bühnen auftreten, darunter Die Ärzte, Green Day und Måneskin. Sie werden zeitversetzt auch auf dem Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel spielen.

Viele Fans reisten bereits am Donnerstag nach Nürnberg, um ihre Zelte auf dem Gelände aufzubauen und sich auf das Festival einzustimmen: zum Teil mit Dosenbier in der Hand, laut aufgedrehten Musikboxen, Gummistiefeln und kreativen Kopfbedeckungen. Festival-Profis brachten Bollerwagen mit, um die Campingausrüstung nicht über das weitläufige Areal schleppen zu müssen.

Auch Mückenspray gehört bei Rock im Park immer ins Gepäck. Bei gutem Wetter fühlen sich die Mücken in dem Park rund um den Dutzendteich besonders wohl. Im vergangenen Jahr mussten die Sanitäter deshalb besonders viele Feiernde wegen allergischer Reaktionen auf Mückenstiche behandeln.

Bestes Festivalwetter ist angesagt

Auch in diesem Jahr könnte es wieder bestes Festivalwetter geben: Der Deutsche Wetterdienst sagt für das Wochenende teils Sonnenschein, teils Wolken und Temperaturen bis zu 25 Grad voraus. Im vergangenen Jahr schwitzten rund 70.000 Besucherinnen und Besucher bei knallender Sonne im Gedränge vor den Bühnen.

Eine Prognose, wie viele Feiernde in diesem Jahr nach Nürnberg strömen werden, wollten die Veranstalter zunächst nicht geben. „Erfahrungsgemäß kommen noch viele Kurzentschlossene dazu - gerade, wenn das Wetter gut ist“, sagte Sprecher Stephan Velten. Rock im Park nutzt das ehemalige NS-Reichsparteitagsgelände nahe dem Stadion des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Dieses ist mit Bahnen und Bussen gut zu erreichen, weshalb traditionell viele Menschen sich den Festivalbesuch spontan überlegen. Tickets für einzelne Tage oder das ganze Wochenende seien noch erhältlich, sagte Velten.

Am ersten Festivaltag am Freitag sollten die Indie-Band Against The Current und die US-Formation The Last Internationale den Auftakt machen. Später sollten laut dem Zeitplan unter anderem die Metalcore-Band Electric Callboy, die kanadische Rock-Gruppe Billy Talent und die US-Punkrocker Green Day auftreten.

