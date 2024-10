Rock im Park 2025: Veranstalter geben weitere Bands für das Jubiläum bekannt

Im Herzen Nürnbergs feiert eines der größten innerstädtischen Musikfestivals Deutschlands vom 6. bis 8. Juni 2025 eine ganz besondere Ausgabe: 30 Jahre Rock im Park. Zum Jubiläum im kommenden Jahr gibt es mehr Bands als sonst. Nun stehen weitere Namen fest.



1995 gegründet, gehört Rock im Park heute mit dem Schwesterfestival Rock am Ring zu den bedeutendsten Musikfestivals Europas. 2025 findet also die seiner Jubiläumsausgabe statt, für die bereits mehr als 50.000 Tickets verkauft worden sind.





70 von 100 Acts bei Rock im Park 2025 stehen fest

14 Acts wurden für Rock im Park bereits bekannt gegeben, darunter Bring Me the Horizon, die EU-exklusiv bei Rock im Park und Rock am Ring zu sehen sein werden, und Slipknot. Jetzt wurden weitere Namen punlik, darunter The Prodigy. Die britischen Ikonen und Vorreiter des Big Beat und Electro-Rocks („Firestarter“, „No Good“, „Breathe“) sind bekannt für ihre intensiven, kraftgeladenen Performances und düster-schnellen pulsierenden Beats.



Die amerikanischen Punk-Rock-Helden und Vorreiter des politischen Punk Rise Against begeistern die Fans auf dem Zeppelinfeld mit ihrer gewohnt leidenschaftlichen Live-Performance. Auch Falling In Reverse, einer der spannendsten Rock-Acts der Gegenwart, sind bestätigt. Ihr moderner Post-Hardcore-Sound immer wieder kreativ, ihre Show garantiert polarisierend. Mit epischen Metal-Sounds heizen Spiritbox, In Flames und Heaven Shall Burn dem Publikum ordentlich ein. Zudem sorgen SDP, bekannt für ihren genreübergreifenden Mix aus Pop, Rap und Rock, mit mitreißenden Hymnen für ausgelassene Partystimmung.



Darüber hinaus dürfen sich die Fans auf Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Electric Callboy DJ Set, Brutalismus 3000, Tocotronic, Millencolin, Stray From The Path, Olli Schulz & Band, Drangsal, Die Nerven und viele mehr freuen.





Special Guests bleiben geheim

Am Festivalsonntag wird Rock im Park 2025 auf der Utopia Stage übrigens von zwei Special Guests eröffnet – zwei viel gefragte Publikumslieblinge, die von der Musikszene gefeiert und von ihren Fans verehrt werden. Wer es ist, wird nicht verraten, bis die Show beginnt.

Weitere Bands und Highlights werden in den kommenden Monaten verkündet. Insgesamt erwarten die Fans rund 100 hochkarätige Acts und vier Bühnen auf dem Gelände rund um das Zeppelinfeld.



Für den 1. November 2024 ist der nächste Preisstufenwechsel geplant. Bis dahin haben Fans Zeit, sich ihre Kombi-Weekend-Tickets zum aktuellen Preis von 278 Euro zu kaufen.

