Jungrinder stehen in einem Stall und fressen Heu - Ein Jungrind hat in Schwaben einen Bauern schwer verletzt. (Symbolbild) - Foto: Henning Kaiser/dpa

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Schwaben tritt ein Jungrind einen Bauern. Der 40 Jahre alte Landwirt verletzt sich schwer und muss ins Krankenhaus.

Ein Jungrind hat einen Landwirt in Eisenberg (Landkreis Ostallgäu) schwer verletzt. Das Tier hatte aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag nach dem 40-jährigen Bauern getreten, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240809-930-198905/1