Riesiger Feuerball am Himmel über Bayern - das ist die Erklärung

Ein riesiger Feuerball am Himmel über Bayern - am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr brachte das viele Menschen im Freistaat zum Staunen und auch ein bisschen Gruseln. Am Mittwochmorgen scheint die Erklärung für das Phänomen gefunden zu sein.









Mehrere Sekunden lang verglühte der gleißende Ball am Himmel und zog dort, wie eine riesige Sternschnuppe in Zeitlupe, seine Bahn. Auch einige Leser meldeten sich bei den Zeitungen der Mediengruppe Bayern und teilten ihre Wahrnehmungen mit. Aber um was handelt es sich bei dem Himmelsphänomen? Ist es ein Meteorit? Eine riesige Sternschnuppe? Sind die Außerirdischen gelandet? Oder ist die Erklärung weitaus irdischer?





Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz klärt auf





Ein Starlink-Satellit ist nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) aus Süddeutschland sichtbar in die Erdatmosphäre eingetreten. Das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr habe dem BBK diese Information übermittelt, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes der Nachrichtenagentur dpa. Auch in der Schweiz und in Baden-Württemberg sei das Phänomen deutlich sichtbar gewesen, heißt es.



Haben Sie auch Fotos oder Videos von dem Himmelsphänomen gemacht? Schicken Sie uns eine Mail an social-media@mgbayern.de

− kse/dpa