Riesige Summe erbeutet: Frau (87) aus Roth übergibt 100.000 Euro an Schockanrufer

Eine immens hohe Summe konnten Betrüger von einer 87-jährigen Seniorin aus Roth erbeuten. Die Dame fiel auf einen gängigen Trick am Telefon herein und übergab insgesamt 100.000 Euro an Unbekannte. Die Polizei gibt erneut Tipps.













Wie die Polizei mitteilt, hat die 87-Jährige am Mittwoch einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts erhalten. Dieser erzählte ihr, dass ihre Enkelin eine Person bei einem Verkehrsunfall getötet habe. Der Anrufer soll dabei „starken Druck“ auf die Frau ausgeübt haben, indem er ihr mit einer hohen Haftstrafe für die Enkelin drohte.



Dieser gängige Betrugsversuch war der Dame scheinbar nicht bekannt, denn sie ließ sich auf den Vorschlag ein, eine Kaution zu hinterlegen, um die vermeintliche Haft der Enkelin abzuwenden. Insgesamt hat die 87-Jährige 100.000 Euro übergeben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Nürnberg.



Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betrügern





Damit Betrüger künftig möglichst nicht mehr erfolgreich sind, gibt die Polizei Tipps, wie man sich vor derartigen Betrugsmaschen schützen kann. Demnach seien die Täter meist sehr geschickt in der Gesprächsführung. Es werde ein Notfall vermittelt, bei dem sofortiges Handeln notwendig ist.



Angerufene sollten sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und lieber direkt wieder auflegen. Ansonsten erinnert die Polizei: „Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit“. Gegebenenfalls sollen Vertrauenspersonen hinzugezogen werden.



Im Zweifelsfall appelliert die Polizei daran, den Notruf 110 zu wählen. Stets gelte, niemals Schmuck oder Geld an Unbekannte zu übergeben.

