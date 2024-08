Riesen-Panne am Watzmannhaus: Materialseilbahn ist kaputt

Die Betreiber des Watzmannhauses stehen vor einem gewaltigen Problem: Inmitten der touristischen Hauptsaison ist die Materialseilbahn zur Versorgung des Watzmannhauses außer Betrieb gegangen. Das Zugseil ist gerissen.









Wieso das Zugseil der Materialseilbahn zum Watzmannhaus riss, ist die große Frage, die die Verantwortlichen derzeit beschäftigt. Fakt ist: Die Bahn kann seit Mitte vergangener Woche nicht mehr genutzt werden, der Defekt kam unerwartet und zum maximal ungünstigen Zeitpunkt. „Nach der Ursache muss erst noch gefahndet werden“, sagt Annette Verst, die bis vor Kurzem gemeinsam mit Ehemann Bruno das Watzmannhaus betrieb, ehe Sohn Paul den Betrieb Anfang des Jahres übernahm. „Ein Unwetter samt Gewitter könnte der Grund gewesen sein“, mutmaßt sie am Telefon, ohne ins Detail zu gehen. Genaueres werden erst weitere Untersuchungen ergeben, sagt auch Markus Block. Ein Spezialunternehmen sei bereits beauftragt worden, den Schaden im Detail zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.



Lesen Sie auch: Berchtesgaden setzt Serie „Watzmann ermittelt“ ein Denkmal





Hauptsaison geht noch bis in den Oktober





Dass der Schaden inklusive Ausfall genau jetzt passiert, ist für die DAV-Sektion München ungünstig: „Die Hauptsaison geht noch bis in den Oktober hinein“, sagt Block. Aber auch ohne Seilbahnbetrieb bleibt das Watzmannhaus die kommenden Wochen und Monate über ausgebucht – die Schlafplätze sind unter Alpinbesuchern begehrt, die sich etwa auf die Watzmannüberschreitung vorbereiten oder einen Abstecher auf das Hocheck wagen.

Das Watzmannhaus ist für den Deutschen Alpenverein (DAV) mit mehr als 200 Schlafplätzen sowohl eine der größten als auch eine der meistbesuchten Hütten – nicht nur in den Berchtesgadener Alpen. Mehr als 12.800 bezahlte Übernachtungen verzeichnete die Sektion München im vergangenen Jahr. „Dazu kommen etliche Tagesgäste, die nach einer Einkehr und dem Besteigen des Hochecks wieder ins Tal absteigen“, weiß Sektionssprecher Block. Das gerissene Zugseil stellt die Betreiber deshalb vor eine erhebliche logistische und finanzielle Herausforderung. „Sämtliche Nahrungsmittel und Getränke werden damit zum Watzmannhaus transportiert. Über die Seilbahn läuft die komplette Versorgung des Watzmannhauses“, so Block. Egal, ob Klopapier, Seife, Geschirr oder das Werkzeug von Handwerkern, die am Watzmannhaus ihrer Arbeit nachgehen.





Hoffen, dass Seilbahn heuer wieder läuft





Die Materialseilbahn, die seit 1975 in Betrieb ist, überwindet auf einer Strecke von 1,3 Kilometern einen Höhenunterschied von 574 Metern – gestützt von einer einzigen Portalstütze auf der gesamten Strecke. Die Bergstation am Ende liegt auf 1924 Metern. Sprecher Block sagt, dass im Laufe der Jahre immer wieder Teile der Anlage modernisiert worden waren. So wurde der Antrieb 1994 erneuert und 2021 ein neuer Seilbahnwagen aus Aluminium installiert. Dessen Traglast: rund 200 Kilogramm.



Als derzeit einzige Alternative sind kostenintensive Hubschrauberflüge angedacht. „Um diese optimal durchzuführen, laufen zur Zeit Absprachen mit den umliegenden Hütten“, so Block. Mit eingebunden sei die Verwaltung des Nationalparks Berchtesgaden: Denn das Watzmannhaus liegt im einzigen Alpennationalpark Deutschlands.



Wie hoch die Kosten für die Reparatur ausfallen werden? Darüber lässt sich nur spekulieren. Eine Kostenschätzung liegt aktuell nicht vor. Betreiber und DAV hoffen, dass die Seilbahn heuer wieder in Betrieb genommen werden kann.