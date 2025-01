Richtig heizen im Jahr 2025: Was Verbraucher wissen müssen

Der CO2-Preis steigt, der Strompreis wird dynamischer, für Holzöfen gelten neue Regeln und Wärmepumpen werden weiterhin gefördert – aber nach anderen Bedingungen: Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern erklärt, wie Verbraucher im Jahr 2025 richtig heizen.









Fossile Brennstoffe werden durch den steigenden CO2-Preis deutlich teurer – doch es gibt einen Ausweg. Während Haushalte mit Gas- und Öl-Heizungen mit Kostensteigerungen von durchschnittlich 48 Euro pro Jahr bei Gas- beziehungsweise 63 Euro bei Ölheizungen rechnen müssen, sind Haushalte mit regenerativer Heizung davon nicht betroffen.



„Der CO2-Preis wird in den kommenden Jahren weiter steigen“, sagt Sigrid Goldbrunner, Energieexpertin der Verbraucherzentrale Bayern und rät: „Wer noch fossil heizt, sollte sich daher frühzeitig von unabhängiger Seite beraten lassen, welche Alternativen sinnvoll sind.“





Dynamische Stromtarife: Lieber vorher gut überlegen





Seit 1. Januar müssen Energieversorger dynamische Stromtarife anbieten. Kunden zahlen dann keinen festen Strompreis mehr. Der Preis orientiert sich stattdessen an den Spotpreisen der Strombörse. Wird viel Strom erzeugt und wenig gebraucht – beispielsweise nachts oder bei viel Sonnenschein – ist der Strompreis niedriger als zu Zeiten mit hoher Nachfrage und wenig Stromerzeugung.



Die Verbraucherzentrale sieht darin eine Chance: „Mit dynamischen Stromtarifen können Verbraucher von günstigen Strompreisen an der Börse profitieren. Sie sollten sich jedoch vor Abschluss eines Vertrages überlegen, ob sie wirklich einen großen Teil ihres Stromverbrauchs in die günstigeren Zeiten verschieben können“, sagt Sigrid Goldbrunner.





Älteren Holzöfen droht der Garaus





Viele ältere Holzöfen, -kessel und -kamine unterliegen jetzt strengeren Emissionsvorschriften für Feinstaub und Kohlenmonoxid. Die Änderung betrifft Heizkessel, die zwischen 1. Januar 2005 und 21. März 2010 in Betrieb genommen wurden und Einzelfeueranlagen mit Inbetriebnahme zwischen 1. Januar 1995 und 21. März 2010. Halten die Anlagen die Grenzwerte nicht ein, dürfen sie nicht mehr betrieben werden. Ob Ihr Ofen betroffen ist, können Sie im Feuerstättenbescheid des jeweiligen Bezirksschornsteinfegers nachlesen.





Förderung von Wärmepumpe: Smart-Meter-Gateway nötig





Wer sich 2025 eine Wärmepumpe ins Haus holen möchte, der erhält Fördergelder nur noch, wenn die Anlage an ein zertifiziertes Smart-Meter-Gateway angeschlossen werden kann. Durch ein solches kann der Netzbetreiber die Stromproduktion und den Verbrauch aufeinander stimmen. Die Grundförderung für den Einbau einer Wärmepumpe beträgt 30 Prozent der Kosten. Durch Bonusförderungen sind in der Summe bis zu 70 Prozent Zuschuss möglich.



Einzelberatung durch Verbraucherzentrale

Wie sich die Änderungen und Neuerungen im Einzelfall auswirken? Solche Fragen beantwortet die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern. Die Beratung findet online, telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch statt. Die Energieberater informieren anbieterunabhängig und individuell. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Verbraucherzentrale Bayern oder kostenfrei unter der Telefonnummer 0800/809 802 400.

− sli