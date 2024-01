REWAG warnt: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter aus

Unbekannte haben sich in Regensburg wiederholt als Mitarbeitende eines Energieversorgers ausgegeben. Diese haben an Haustüren geläutet und wollten angeblich zur Ablesung des Zählerstands in die Wohnungen gelassen werden, wie die Regensburger Energie- und Wasserversorgung REWAG am Dienstag mitteilte. Der Versorger warnt die Menschen vor den falschen Mitarbeitenden und davor, Geschäfte an Haustür oder Telefon abzuschließen. Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter von REWAG könnten sich generell ausweisen, hieß es weiter. Betroffene sollten Anzeige bei der Polizei erstatten.

