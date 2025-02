Reumütiger Dieb stellt sich selbst

Wenn man sein Leben umkrempeln möchte, braucht es oft einen rigorosen Neustart. Für einen 24-jährigen Niederbayern bedeutet das ein lange hinausgezögertes Geständnis bei der Polizei.

In Niederbayern hat ein mutmaßlicher Einbrecher Reue gezeigt - wenn auch mit leichtem Verzug. Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Freyung-Grafenau hatte sich am Freitagabend bei der Polizei gemeldet, um sich selbst als Einbrecher anzuzeigen. Der Polizei zufolge hat er den Beamten mitgeteilt, dass er ein neues Leben beginnen möchte.

Er sei letztes Jahr in ein Bienenhaus in Grafenau eingebrochen und habe dort mehrere Gegenstände gestohlen. Als die Beamten dem 24-Jährigen einen Besuch abstatteten, fanden sie in seiner Wohnung auch verschiedene Dinge, die dem Diebstahl zugeordnet werden konnten.

Ob der junge Mann auch für andere, bislang ungeklärte Einbrüche infrage kommt, ermittelt nun die Polizei. Wie es jetzt für ihn weitergeht, entscheidet die Staatsanwaltschaft, wie eine Polizeisprecherin sagte.

