Der Fahrer eines Rettungswagens ist in Schwaben von einem Laserpointer geblendet und verletzt worden. Der oder die Täter seien derzeit noch unbekannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 29 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Vorfall in Kempten eine Augenreizung, konnte das Fahrzeug aber noch unfallfrei stoppen. Zu dem Zeitpunkt befand sich eine Patientin im Rettungswagen. Ob das Anhalten gesundheitliche Folgen für sie hatte, ist nicht bekannt.

