Rettungswagen kippt bei Unfall um: Drei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Krankenwagen in Nürnberg sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Der Krankenwagen sei nach der Kollision auf die Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Zuvor sei der Rettungswagen mit einem Patienten an Bord mit Blaulicht und Martinshorn in eine Kreuzung gefahren. Dort stieß er demnach mit dem Wagen eines 79-Jährigen zusammen.

Der Patient, ein 58-jähriger Sanitäter sowie der 79-jährige Autofahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl der Rettungswagen als auch das Auto waren nicht mehr fahrbereit. Der Kreuzungsbereich wurde gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

