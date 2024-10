Mit Blaulicht und Martinshorn: Rettungswagen wird bei Pleiskirchen in Unfall verwickelt

Ein Rettungswagen des Roten Kreuzes ist am Dienstagnachmittag auf der B299 bei Pleiskirchen (Landkreis Altötting) in einen Unfall verwickelt worden. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist hoch.









Wie die in diesem nordwestlichen Bereich des Landkreises Altötting zuständige Polizeiinspektion Mühldorf mitteilt, wollte eine 27-jährige Mühldorferin gegen 14 Uhr mit ihrem Opel auf der B299 eine langsam fahrende Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Neumarkt-Sank Veit überholen. Bei Güntering scherte sie nach links aus und übersah dabei den Rettungswagen, welcher mit Blaulicht und Martinshorn an der Kolonne vorbeifuhr und die beiden Autos kollidierten. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Opel der Mühldorferin anschließend gegen den Hyundai eines vorausfahrenden 28-Jährigen gestoßen.





19.000 Euro Schaden





Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt, so die Polizei Mühldorf, die den Schaden am Opel der Mühldorferin auf rund 12.000 Euro schätzt. Am Rettungswagen entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro und der Schaden am Auto des 28-Jährigen liegt bei rund 2000 Euro. Für eine Absicherung des Unfalls, sowie die Regelung des Verkehrs sorgten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pleiskirchen.



− ajk/red