Rettungskräfte finden vermissten 49-Jährigen tot im Lech

Bereits seit Freitag suchen Rettungskräfte nach einem vermissten Stand-up-Paddler. Jetzt wurde die Leiche des Mannes aus dem Lech geborgen.

Rettungskräfte haben die Leiche eines Mannes aus dem Lech geborgen. Der Mann sei in dem Fluss ertrunken, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Toten soll es sich demnach um einen vermissten 49-jährigen Mann handeln. Der Wassersportler sei am Freitag in dem Gewässer mit seinem Stand-up Paddel-Board (SUP) unterwegs gewesen. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem Wassersportunfall aus.

Der Mann war am Freitagabend nicht mehr nach Hause zurückgekommen. Daraufhin haben Familienangehörige den 49-Jährigen als vermisst gemeldet. Die Einsatzkräfte suchten nach dem Vermissten. Bereits am Samstag wurde aus einem Hubschrauber das Board des Mannes gesichtet. Von dem 49-Jährigen fehlte aber noch jede Spur.

Am Dienstag fanden die Einsatzkräfte demnach den Toten in dem Stausee bei Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau). Ein Polizeisprecher erklärte, die Strömung habe den Toten wohl noch flussabwärts gespült.

