Eine vermisste 86-Jährige ist in einem Waldstück bei Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) von einer Rettungshündin gefunden worden. Die Frau hatte sich verlaufen. „Finis“ Frauchen Marina Jesse erzählt, wie es zum Happy End mitten in der Nacht kam und warum sie bei Einsätzen immer einen Babypuder dabei hat.