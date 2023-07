Rettung für Luchsi: Tierarzt päppelt Luchsbaby auf

Luchs-Baby bei Tierarzt - Ein junger Luchs liegt in einer Tierarztpraxis in der Oberpfalz. - Foto: Privat/dpa

Ein glücklicher Zufall hat einem etwa acht Wochen altem Luchsbaby wahrscheinlich das Leben gerettet. Ein Tierarzt in der Oberpfalz päppelt das verletzte und stark geschwächte Tier zurzeit in seiner Praxis in Moosbach auf. «Es war abgemagert und halb verdurstet», erzählt Hubert Reindl. Inzwischen gehe es dem Luchsbaby namens Luchsi aber besser. «Er wird überleben.»

Am Montag kam der kleine Luchs über Umwege in die Praxis von Reindl. Jemand habe das Tier in einer Scheune im Naturpark Steinwald gefunden und zu einem Tierpark gebracht, sagt Reindl. Medien hatten zuvor darüber berichtet. Der Tierpark habe dann Reindl verständigt. Was genau dem kleinen Luchsmännchen zugestoßen ist, kann Reindl nur raten. In dem Alter werde er normalerweise noch von der Mutter gesäugt, sagt er. «Vielleicht ist sie überfahren worden.»

Sicher ist, dass ein anderes Tier Luchsi angegriffen haben muss, sagt Reindl. «Er hat drei offene Bisswunden, die schon ein paar Tage alt sind.» Der Tierarzt reinigt diese nun regelmäßig, damit sie gut verheilen. Dafür bekommt Luchsi eine kurze Narkose, denn sonst würde er sich kräftig wehren. «Der beißt sofort zu», berichtet Reindl. Luchsi sei auch für ihn ein besonderer Patient. Wildtiere wie Wildkatzen oder Uhus habe er schon häufiger behandelt, einen Luchs aber bisher noch nie.

Zurzeit macht Luchsi nicht viel außer Fressen und Trinken. «Er hat Nachholbedarf», sagt Reindl. Ein halbes Pfund Fleisch auf einmal vertilgt der kleine Luchs ohne Probleme. Dazu bekomme er Fleischbrei und Welpenmilch. In ein bis zwei Wochen soll Luchsi nach Angaben von Reindl nach Niedersachsen umziehen. In der Wildtierstation in Sachsenhagen soll er in den nächsten Monaten auf ein Leben in der Wildnis vorbereitet und dann ausgewildert werden.

