Retter: Trotz Hochwassers Kanufahrer auf der Donau

Hochwasserlage in Bayern - Passau - Eine Ente schwimmt bei Hochwasser in einer Gasse in der Dreiflüssestadt. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Bayern hat noch immer mit Hochwasser zu kämpfen. Die Retter warnen vor gefährlichem Freizeitspaß auf Flüssen.

Einsatzkräfte warnen angesichts des Hochwassers an der Donau vor Bootsfahrten auf dem Fluss. „Wenn man merkt, dass das Wasser so ein bisschen zurückgeht, (...) die ersten Unvernünftigen bewegen sich aufs Wasser“, sagte Andreas Dietz von der Wasserwacht Passau am Donnerstagmorgen im ARD-„Morgenmagazin“. „Wir haben schon Kanufahrer gehabt, Standup-Paddler, die sich auf der Donau bewegen.“

Das sei absolut lebensgefährlich, sagte Dietz. In Passau verzeichneten die Behörden am Donnerstag um 6.30 Uhr einen Pegelstand von 8,87 Metern. Dort sollte das Hochwasser laut Prognose am Morgen sogar noch leicht zunehmen. Normal sind Wasserstände von an die sechs Meter.

Sollten sich Menschen auf der Donau bewegen, sei das auch ein Problem für die Rettungskräfte, sagte Dietz. „Wenn dort was passiert, müssen wir raus, und wir müssen unsere Einsatzkräfte auch in Gefahr bringen.“

© dpa-infocom, dpa:240606-99-294553/2