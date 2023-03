Rentner übergibt Betrüger Gold- und Silbermünzen

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Rentner hat im Landkreis Bad Kissingen Gold- und Silbermünzen im Wert von etwa 100.000 Euro an Betrüger verloren. Der 82-Jährige übergab am Donnerstag in Bad Brückenau eine Tasche mit den Münzen an einen bisher unbekannten Mann, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatte der Rentner einen sogenannten Schockanruf erhalten. Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter der Justiz aus, behaupteten, die Tochter des Mannes sei schuld an einem tödlichen Verkehrsunfall, und forderten eine Kaution. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt vor derartigen Schockanrufen und verweist auf seine Präventionskampagne «Leg'auf!».

