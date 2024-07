Rentner aus Schwaben gewinnt fast fünf Millionen Euro

Ein Rentner aus Schwaben hat im Lotto knapp fünf Millionen Euro gewonnen. Anfangs traute er dem Ganzen noch nicht wirklich. Später realisierte der Schwabe, dass er tatsächlich Multimillionär ist.









Am 26. Juni hatte ein Spieler aus Schwaben laut Mitteilung als einziger den Jackpot in der Gewinnklasse 1 im Spiel 77 geknackt. Das bescherte ihm einen Gewinn in Höhe von 4.777.777,00 Euro.

Der Rentner, der seit vielen Jahren Lotto 6aus49 inklusive zwei Zusatzlotterien spielte, machte das aus Bequemlichkeit über das Internet.



„Ich kontrolliere die Zahlen schon regelmäßig nach den Ziehungen“, erzählt der Glückspilz laut Mitteilung. „Als ich die erste Gewinnbenachrichtigung per Mail erhielt, habe ich doch etwas genauer geschaut und die Zahlen der Losnummer verglichen. Von vorne nach hinten und von hinten nach vorne.“ Ganz glauben konnte er sein Glück noch nicht. Er blieb gelassen und wartete auf eine weitere Benachrichtigung.





Rentner hätte gerne früher gewonnen





„Als die zweite Mail mit der Gewinnsumme einging, konnte ich es langsam realisieren, dass ich tatsächlich diesen hohen Gewinn erzielt habe“, sagte er. Auch wenn der Rentner den Gewinn laut Mitteilung gerne ein paar Jahre früher gemacht hätte, freut er sich über die knapp fünf Millionen Euro. Auf die Frage, was er mit seinen Millionen anfangen möchte, antwortet er nach kurzem Zögern: „Die eine oder andere Anschaffung werde ich mir schon gönnen, aber ansonsten wird das Geld angelegt und dann ist gut!“

