Remis in Rom: Bayern-Frauen haben Königsklassen-„Endspiel“

Bayern München - AS Rom - Lucia Di Guglielmo (l) von AS Rom gegen Linda Dallmann von Bayern München. - Foto: Fabrizio Corradetti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Den Bayern-Frauen droht immer noch das frühe Champions-League-Aus. Aber nach einem Last-Minute-2:2 in Rom gibt es noch eine letzte Chance im finalen Heimspiel gegen Paris.

Nach dem Last-Minute-Remis in Rom herrschte große Erleichterung bei den Fußballerinnen des FC Bayern München. Nach dem 2:2 bei der AS Rom hat der deutsche Meister beim Gruppenfinale gegen Tabellenführer Paris St. Germaon noch eine allerletzte Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. „Am Ende hat es sich angefühlt wie ein Sieg - jetzt haben wir es weiterhin selbst in der Hand“, sagte Bayerns Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil nach dem Spiel am Mittwochabend.

Der FC Bayern steht mit sechs Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, einen Zähler hinter Ajax Amsterdam und drei hinter PSG. Bei einem Sieg im letzten Gruppenspiel am kommenden Dienstag könnte es für die Bayern noch zum Weiterkommen reichen. Das Hinspiel in Paris konnten die Bayern-Frauen mit 1:0 für sich entscheiden.

Den Münchnerinnen gelang in Rom durch Lea Schüller der Ausgleichstreffer zum 2:2 in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Schon das 1:1 hatte die Angreiferin erzielt. „Für uns war es wichtig, nicht zu verlieren, um nächste Woche ein Endspiel zu haben“, sagte Bayern-Coach Alexander Straus. Sie hätten zwar dumme Fehler gemacht, „aber andererseits muss ich auch anerkennen, dass wir nicht aufgeben“. Torschützin Schüller mahnte aber auch mit Blick auf die Aufgabe gegen Paris: „Es reicht einfach nicht, wenn wir nur in der Schlussphase so auftreten.“

© dpa-infocom, dpa:240125-99-747520/2