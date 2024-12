Remigrationspläne: Toni Schuberl greift Ralf Stadler an

In einem offenen Brief an Ralf Stadler attackiert der Grünen-MdL Toni Schuberl seinen Passauer AfD-Landtagskollegen Ralf Stadler. Dieser hat Strafanzeige gegen einen Leserbrief-Schreiber erstattet, weil er die Partei diffamiert sah. Schuberl schreibt. „Ich muss Ihnen widersprechen, dies sind keineswegs Lügen, wie Sie behaupten, sondern dies entspricht der Wahrheit.“ Der Beschlusstext der AfD zeige „sehr deutlich, dass es der AfD eben nicht nur um die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer geht, wie behauptet wird, sondern in erster Linie um die Vertreibung großer Bevölkerungsschichten, die legal hier leben.“