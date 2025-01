Relegationsheld Kother verlässt Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg ist Letzter in der 2. Bundesliga. Bei der erhofften Aufholjagd ist ein Aufstiegsheld nicht mehr dabei.

Relegationsheld Dominik Kother verlässt Zweitliga-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg und wechselt zu Fußball-Drittligist Dynamo Dresden. Der 24-Jährige war im Sommer 2023 nach Regensburg gewechselt und besaß ursprünglich einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

In seinen wettbewerbsübergreifenden 59 Einsätzen für die Jahn-Elf gelangen dem Offensivspieler 14 Tore sowie 16 Vorlagen. Besonders in Erinnerung bleiben seine zwei Treffer in der Relegation 2024, als sich die Oberpfälzer gegen den SV Wehen Wiesbaden durchsetzten und in die 2. Bundesliga aufstiegen.

„Für beide Seiten sinnvoll“

„Dominik hat bei uns zwischen den Jahren aktiv den Wunsch hinterlegt, sich verändern zu wollen, um mehr garantierte Spielzeit zu bekommen. Wir sind daraufhin nach reiflicher Überlegung zum Entschluss gekommen, seinem Anliegen zu entsprechen“, sagte Jahn-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. „Für den SSV Jahn ist es grundsätzlich außerordentlich wichtig, dass alle Spieler die volle Überzeugung und Identifikation mitbringen, nur so können wir unsere gesteckten Ziele erreichen. Deshalb ist dieser Wechsel schlussendlich für beide Seiten sinnvoll.“

Kother kann gleich wieder aufsteigen

Kothers Verpflichtung ist bei den Sachsen auch als Reaktion auf die Verletzung von Jonas Oehmichen zu werten. Der Linksaußen fällt nach einer Schulter-Operation mehrere Monate aus. Dresden führt die Tabelle der 3. Liga an - Kother könnte also gleich wieder aufsteigen.

Regensburg hatte zuletzt gleich drei neue Spieler verpflichtet. Stürmer Sargis Adamyan (31/1. FC Köln) und Mittelfeldspieler Anssi Suhonen (23/Hamburger SV) wurden bis zum Sommer ausgeliehen. Linksverteidiger Tim Handwerker (26/1. FC Nürnberg) hat einen festen Vertrag bis Ende Juni dieses Jahres unterschrieben. Weiter geht es für den Jahn am 17. Januar mit einem Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Hannover 96.

© dpa-infocom, dpa:250106-930-335814/1