„Rekordverdächtig warm“ - Wochenend-Wetter in Bayern

Frühsommerliche Temperaturen und eine laut dem Wetterdienst außergewöhnliche Erwärmung. Für das Wochenende wird ein ideales Ausflugswetter vorhergesagt.

Für das Wochenende in Bayern sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) frühsommerliche Temperaturen mit bis zu 30 Grad vorher. Das sei für den April „rekordverdächtig warm“. Bereits am Samstag können sich die Menschen in Bayern auf viel Sonne bei lokalen Höchstwerten von 29 Grad einstellen. Auch der Sonntag wird sonnig, zeigt sich aber auch mal mit dichteren Schleierwolken. Die Temperaturen liegen dann zwischen 25 und 29 Grad, lokal sogar bei 30. Der Start in die Woche ist für die meisten Menschen sonnig, nur in Franken und Schwaben wird am Montag wolkiges Wetter vorhergesagt. Vereinzelte Schauer werden dabei nicht ausgeschlossen.

