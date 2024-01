Rekordjackpot bei 6 aus 49: Lottospieler aus Bayern gewinnt 48 Millionen Euro

Eine Lottospielerin oder ein Lottospieler aus Bayern kann sich über einen Rekordjackpot von über 48 Millionen Euro freuen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Lotterie 6 aus 49 ist die Gewinnsumme auf über 45 Millionen Euro angestiegen.









16 Ziehungen in Folge habe es demnach niemand geschafft, in der aktuellen Jackpot-Phase sechs Gewinnzahlen plus die Superzahl beim Klassiker richtig zu tippen, teilte Lotto Bayern am Donnerstag mit. Der mittelfränkische Glückspilz habe dann mit den Zahlen 14, 25, 28, 32, 36, 49 und der Superzahl 4 in Schwarze getroffen, hieß es in der Mitteilung weiter.



Der Schein, der nun zu einem millionenschweren Wertpapier geworden ist, wurde mit einem Einsatz von 12,90 Euro abgegeben. Bis Ende 2027 hat die Gewinnerin oder der Gewinner laut Lotto Bayern Zeit, den Gewinnanspruch von 48.580.715,30 Euro geltend zu machen. Erst zum Jahreswechsel auf 2024 war es in Bayern passiert, dass ein nicht abgeholter Lotteriegewinn in Millionenhöhe verfiel.

− dpa/che