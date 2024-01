Rekordbeschäftigung in Bayern

Trotz schwacher Konjunktur und Fachkräftemangels hat die Beschäftigung in Bayern 2023 einen Rekordstand erreicht. Wie das Statistische Landesamt in Fürth am Dienstag mitteilte, waren im vergangenen Jahr über 7,88 Millionen Menschen im Freistaat erwerbstätig. Das waren noch einmal 74.000 mehr als beim bisherigen Höchststand im Jahr davor. Die Zahlen sind vorläufig.

Auch im Bundesdurchschnitt wuchs die Beschäftigung, Einbußen gab es demnach lediglich in drei ostdeutschen Ländern. Laut Landesamt steigt die Zahl der Erwerbstätigen in Bayern seit 2005 nahezu kontinuierlich, mit Ausnahme des ersten Coronajahrs 2020.

Zu den Erwerbstätigen im Sinne der Statistik zählen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich geringfügig Beschäftigter, Beamte, Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehöriger und Heimarbeiter, sofern die Tätigkeit dem Broterwerb dient.

