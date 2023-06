Kirche - Ein Lichtstrahl fällt in einer Kirche auf ein Kreuz. - Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Im Jahr 2022 sind 153 586 Menschen in Bayern aus der katholischen Kirche ausgetreten. Dies teilte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Mittwoch in Bonn mit. Das sind so viele wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres.

