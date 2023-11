Reizstoff in Schultoilette versprüht: Schüler im Krankenhaus

Unbekannte haben am Donnerstag in einer Schultoilette in Fürth Reizstoff versprüht und damit bei etwa 40 Menschen Atemwegsbeschwerden ausgelöst. Vier Schüler seien nach dem Vorfall zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Feuerwehrkräfte hätten Schüler aus zwei Stockwerken des Schulgebäudes ins Freie gebracht.

In den anderen Bereichen sei der Unterricht der Realschule weitergegangen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

