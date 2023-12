Reitstall in Flammen: Mitarbeiter verletzt

Bei einem Feuer in einem Reitstall in Oberfranken ist ein Mitarbeiter leicht verletzt worden. Alle Pferde seien gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Der Brand war am Montag in der Scheune der Reitanlage bei Kirchenlamitz (Kreis Wundsiedel) ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Haus über. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen und die Tiere aus dem Stall zu befreien. Der verletzte Mitarbeiter kam in ein Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar.

