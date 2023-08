Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mindestens fünf Menschen sind beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einer Trambahn in München verletzt worden. Wie genau der Unfall am Samstag passierte, ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr zählten unterschiedlich viele Verletzte: Nach Angaben der Feuerwehr wurden fünf Menschen vom Rettungsdienst ambulant behandelt, die Polizei sprach von neun Leichtverletzten. In dem Reisebus aus Italien saßen etwa 40 Jugendliche.

© dpa-infocom, dpa:230805-99-717222/3