Reisebus brennt auf Autobahn bei München aus

Auf der A99 bei München fängt ein niederländischer Bus auf der Fahrt nach Österreich zu brennen an. Die schnelle Reaktion des Busfahrers verhindert möglicherweise Schlimmeres.

Ein voll besetzter niederländischer Reisebus ist auf der Fahrt nach Österreich nahe München in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Das könnte der schnellen Reaktion des Busfahrers zu verdanken sein: Er bemerkte demnach auf der Autobahnumfahrung 99 bei Oberschleißheim, dass sich im hinteren Teil des Busses Rauch entwickelte und hielt sofort auf dem Seitenstreifen an. Dadurch hätten er und alle 52 Fahrgäste den Bus unversehrt verlassen können, bevor dieser in Flammen aufging. Das Fahrzeug brannte allerdings komplett aus; die Polizei geht von einem Schaden im höheren sechsstelligen Bereich aus.

Wodurch das Feuer im Bus verursacht wurde, blieb zunächst unklar. Die A99 musste für die Lösch-, Bergungs- und Aufräumarbeiten teilweise gesperrt werden. Letztere werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. Die Sperrung führte zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Reisenden waren laut Polizei wohl auf dem Weg in den Skiurlaub in Österreich.

