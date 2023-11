Regionaldirektion stellt Zahlen zum Arbeitsmarkt vor

Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt und zur Situation des Auszubildenden in Bayern stellt die Regionaldirektion der Arbeitsagentur aktuelle Zahlen vor.

Die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur in Nürnberg stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) die aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt im Freistaat vor. Zugleich zieht Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) zusammen mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart, in München eine Bilanz zum Ausbildungsjahr 2022/2023.

Im September war die Zahl der Arbeitslosen in Bayern um 8072 auf 260.988 leicht zurückgegangen. Dies entsprach der Erwartung, da für viele junge Menschen das Ausbildungs- und Studienjahr begonnen hatte. Die Arbeitslosenquote in Bayern lag zuletzt bei 3,4 Prozent. Stichtag für die aktuellen Zahlen ist der 12. Oktober.

