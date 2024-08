Regionalbahnen in Bayern meist sauber und kundenfreundlich

Bayerische Regionalbahn - Gute Noten: Regionalzug in Oberbayern. - Foto: Matthias Balk/dpa

Der Freistaat lässt nimmt die Nahverkehrszüge und den Service der Betreiber regelmäßig unter die Lupe. Das offenbart Licht und Schatten.

Die Servicequalität und Sauberkeit der Regionalzüge in Bayern ist bei steigenden Fahrgastzahlen schlechter geworden. Auf einer Skala von -100 bis +100 Punkten erreichten die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft BEG bewerteten Regionalbahnen im Durchschnitt 33 Punkte und damit 14 Punkte weniger als im Vorjahr.

Immerhin 27 der 32 Netze in Bayern erfüllten aber die Mindesterwartungen der BEG an die Servicequalität und erhalten entsprechende Bonuszahlungen vom Freistaat. Fünf Netze schafften das nicht und müssen Strafen zahlen.

Sieger mit 100 von 100 möglichen Punkten

Klarer Sieger ist das DB-Regio-Netz Kahlgrund: Mit 100 von 100 möglichen Punkten führt es die Tabelle weiterhin an. Platz zwei eroberte sich das Netz Ammersee-Altmühltal der Bayerischen Regiobahn mit 75 Punkten, gefolgt vom Netz Kissinger Stern der Erfurter Bahn mit 66 Punkten. Auf Platz vier verbesserte sich das DB-Regio-Netz Hohenlohe-Franken-Untermain mit 64 Punkten.

Schlusslicht der Tabelle ist das Netz Alex-Nord der Länderbahn: Es belegte im Berichtsjahr mit -16 Punkten abermals den letzten Platz im Jahresranking. Auch das DB-Regio-Dieselnetz Allgäu Los 2 und die Netze Neigetechnik Thüringen (DB Regio), Donau-Isar-Express (DB Regio) und Regio Oberbayern (DB Regio) blieben unter den Mindestanforderungen.

Verkehrsminister insgesamt zufrieden

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) lobte, dass „die Servicequalität unterm Strich auf einem vergleichsweise hohen Niveau ist. An vielen Stellen ist aber noch Luft nach oben.“

Die BEG plant, finanziert und kontrolliert im Auftrag des bayerischen Verkehrsministeriums den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern. Mit Testern und Fahrgastbefragungen überprüft sie auch die Sauberkeit der Fahrzeuge, die Fahrgastinformation, die Funktionsfähigkeit der Ausstattung, die Serviceorientierung der Zugbegleiter und die Kundenorientierung bei Beschwerden. Pünktlichkeit und Zugausfälle fließen nicht in das Ranking ein, weil das nicht allein in der Verantwortung der Bahnbetreiber liegt.

