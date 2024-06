Regionalbahn fängt Feuer: Vier Menschen verletzt

Bei einem Brand an einer Regionalbahn in Mittelfranken haben vier Menschen Rauchvergiftungen und Kreislaufprobleme erlitten. Etwa 250 Fahrgäste seien am nächsten Halt in Roßtal (Landkreis Fürth) evakuiert worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ursache für den Brand am Samstagmittag sei nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen. Die Leichtverletzten seien vom Rettungsdienst am Bahnhof in Roßtal betreut worden.

Bahnmitarbeiter hatten den Angaben nach auf der Fahrt von Crailsheim nach Nürnberg den Brand an den hinteren Achsen des Zuges entdeckt. Nachdem der Lokführer die Bahn auf offener Strecke angehalten hatte, löschte das Zugpersonal mit vier Feuerlöschern die Flammen.

Die Regionalbahn war den Angaben nach nicht mehr fahrbereit und wurde aus dem Betrieb genommen. Der Schaden am Zug konnte zunächst nicht beziffert werden. Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, die Ermittler würden nun prüfen, ob und wenn ja wegen welcher Delikte Ermittlungen aufgenommen werden.

