Regierung und Kommunen wollen Digitalisierung beschleunigen

Bei der Digitalisierung der Verwaltung und auf dem Weg zu digitalen Behördengängen liegt auch in Bayern nach wie vor vieles im Argen - nun wollen Freistaat und Kommunen noch einmal gemeinsam aufs Tempo drücken. Das vereinbarten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und mehrere Minister am Donnerstag bei einem Treffen mit den kommunalen Spitzenverbänden in München. „Wir wollen neu durchstarten“, sagte Söder anschließend, man wolle „einen großen Satz vorankommen“. Ziel sei „ein moderner und digitaler Staat - mehr als es jetzt der Fall ist“. Was dazu genau nötig ist, das sollen Freistaat und Kommunen jetzt in einer gemeinsamen Kommission erarbeiten.

