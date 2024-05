Reger Reiseverkehr zum Ferienbeginn erwartet

Zum Beginn der Pfingstferien dürfte es auf den Straßen, in Zügen und an den Flughäfen in Bayern voll werden.

Zum Beginn der Pfingstferien in Bayern müssen sich Reisende auf volle Straßen und Züge einstellen. Auch an den Flughäfen im Freistaat wird reger Betrieb erwartet.

Auf den Straßen rechnet der ADAC angesichts des Ferienbeginns in elf Bundesländern mit zahlreichen Staus in Bayern. Vor allem an diesem Freitag und am darauffolgenden Wochenende müssen Reisende laut einem Sprecher starke Nerven mitbringen.

Vor allem auf den Strecken Richtung Süden dürfte es laut ADAC zu Staus kommen, wie etwa auf der A99 Umfahrung München. Viel Verkehr könnte auch auf der Autobahn 8 Richtung Salzburg sowie an den Grenzübergängen herrschen.

Auf der A9 sowie rund um Regensburg erwartet der Verkehrsclub Behinderungen wegen Baustellen. Weiter im Norden sieht er auch die A3 zwischen Nürnberg und Würzburg in beiden Richtungen und die A6 als besonders belastet. Auch hier verschärften Baustellen die Lage.

Für den Zugverkehr rechnet die Deutsche Bahn vor allem auf den Hauptverkehrsachsen mit einer hohen Auslastung. Besonders volle Züge erwartete eine Bahnsprecherin an diesem Freitag sowie am Pfingstmontag.

Die Bahn empfiehlt deshalb, nur mit Sitzplatzreservierung in ICE- und Intercity-Zügen zu reisen und vor Reisebeginn noch mal die Abfahrtszeiten auf bahn.de oder in der Bahn-App zu überprüfen. Wer großen Andrang vermeiden möchte, kann laut der Sprecherin auf Verbindungen am frühen Morgen oder späteren Abend ausweichen, da diese in der Regel weniger stark ausgelastet seien.

Im Großraum München sorgen über Pfingsten auf der S-Bahn-Stammstrecke zudem Bauarbeiten für Einschränkungen. Von Freitagnacht (21.20 Uhr) bis Dienstagfrüh (4.40 Uhr) fahren tagsüber nur die Linien S2, S7 und S8 auf der Stammstrecke. Als Ersatz können Fahrgäste auf Busse und eine Tramverbindung ausweichen.

Auch am Münchner Flughafen dürfte es voll werden: Der Airport erwartet allein am ersten Ferienwochenende 350.000 Passagiere für 2860 Flüge. Über die gesamte Dauer der Pfingstferien stehen 16.100 Flüge an - gut 1000 mehr als vor einem Jahr, wie es hieß.

Am Nürnberger Flughafen dürften an diesem Samstag 15.600 Passagiere zu einem Flug aufbrechen - mehr als an jedem anderen Tag in den Pfingstferien, wie ein Sprecher mitteilte. In den gesamten Pfingstferien rechnet der Franken-Airport mit rund 241.000 Fluggästen bei mehr als 1700 Starts und Landungen.

