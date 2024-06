Regensburger Oberbürgermeisterin: „Großes Glück gehabt“

Hochwasserlage in Bayern - Regensburg - Mitarbeiter der Wasserwacht kontrollieren die provisorischen Schutzwände an der Donau in der Altstadt. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Anwohner der vom Hochwasser besonders bedrohten Werftstraße in Regensburgs Innenstadt dürfen seit Freitagnachmittag in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. „Wir haben großes Glück gehabt“, sagte die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). „Ich danke allen Kräften, die sich in den letzten Tagen und Nächten so tatkräftig dafür eingesetzt haben, Regensburg und vor allem die Häuser an der Werftstraße vor dem Hochwasser zu schützen.“

Nun müsse untersucht werden, wie stark das Hochwasser den Untergrund der Werftstraße beschädigt habe - und wie stabil die Straße und die Kaimauer noch sind. Das werde „eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Daher bleibe die Straße für Autos und Radfahrer weiter gesperrt, für Fußgänger werde ein spezieller Bereich freigegeben.

Anwohner sollten beim Auspumpen ihrer Häuser darauf achten, dass das Grundwasser außen nicht höher steht als im Keller, teilte die Stadtverwaltung mit. „Sonst wären Schäden am Gebäude möglich.“ Zudem sollten Bewohnerinnen und Bewohner Wände und Decken auf mögliche Risse absuchen.

