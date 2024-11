Regensburger Bollwerk hält: Erster Sieg seit August

Jahn Regensburg lebt! Unter Interimstrainer Andreas Patz feiern die Oberpfälzer ihren zweiten Pflichtspielsieg nacheinander. Das 1:0 gegen Elversberg ist ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Schlusslicht SSV Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Trendwende eingeleitet. Nach dem 1:0-Erfolg im DFB-Pokal unter der Woche gegen die SpVgg Greuther Fürth gewann die Mannschaft von Interimstrainer Andreas Patz auch ihr Heimspiel gegen die SV Elversberg mit 1:0 (1:0) und sendete im Abstiegskampf ein wichtiges Lebenszeichen.

Mit dem ersten Zweitligasieg seit Anfang August haben die Regensburger den Anschluss an die Nichtabstiegsränge wieder hergestellt. In der Oberpfalz darf nach einem desaströsen Saisonstart mit zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder gehofft werden. „Wie wir in unserer aktuellen Situation geschlossen verteidigt haben, da bin ich richtig stolz auf die Mannschaft“, sagte Patz später.

Rot kurz vor dem Abpfiff

Interimstrainer Patz musste aus Verletzungsgründen auf seine Doppelspitze Eric Hottmann und Christian Kühlwetter verzichten. Elias Huth und Noah Ganaus begannen vor 9048 Zuschauern. Ganaus erzielte für die defensiv hervorragend eingestellten Hausherren nach einer Flanke von Bryan Hein dann in der 16. Minute auch das Tor des Tages.

Die zuvor vier Partien ungeschlagenen Elversberger hatten zwar fast schon erdrückend mehr Ballbesitz als die Regensburger, fanden aber einfach kein Durchkommen. Kurz vor dem Abpfiff musste Regensburgs Dejan Galjen (90.+4) mit Rot nach einem groben Foul noch vom Platz.

© dpa-infocom, dpa:241102-930-277219/1