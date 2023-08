Regen verzögert Anreise zum Musikfestival in Mittelfranken

Regen - Regentropfen sammeln sich auf einer Scheibe. - Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Wegen des starken Regens hat sich die Anreise vieler Musikfans zum Taubertal-Festival in Mittelfranken verzögert. Die Camping- und Parkflächen in Rothenburg ob der Tauber waren am Mittwoch zunächst nicht befahrbar, weil es in der Nacht so heftig geregnet hatte. Am Nachmittag konnte der Veranstalter diese schließlich öffnen. Man bitte trotzdem alle Besucherinnen und Besucher, möglichst erst am Donnerstag anzureisen, um Staus zu verhindern, sagte ein Sprecher.

Das schlechte Wetter hatte am vergangenen Wochenende das berühmte Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken zur Schlammschlacht werden lassen, vor allem bei der Anreise gab es Probleme. Aus Sicherheitsgründen verhängten die Veranstalter einen Einlassstopp, mehr als 20.000 Metalfans konnten nicht aufs Gelände.

Beim deutlich kleineren Taubertal-Festival erwarten die Veranstalter etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher. Dort sollen von Donnerstag bis Sonntag unter anderem der Musiker Peter Fox, der Rapper Marteria und die Punkband Broilers auftreten.

© dpa-infocom, dpa:230809-99-779880/4